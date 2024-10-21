Ankara'daki jet savaş uçağı sesinin nedeni belli oldu! Ankara valiliği açıkladı

Bugün Ankara​'da son dakika duyulan sonik patlama sesi vatandaşlara endişeli anlar yaşattı. 21 Ekim günü erken saatlerde Ankara'da duyulan jet savaş uçağı sesinin ardından Ankara jet uçakları neden alçaktan uçuyor araştırıldı.Ankara Valiliği ise açıklamada bulundu.21 Ekim günü 09.30'da gelen savaş uçağı sesinin sebebi belli oldu. Bugün Hürjet​, ilk kez ses hızını aşarak uçuş gerçekleştirecek. Bu nedenle sonik patlama meydana gelebilir.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:'Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş Tarafından Planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve İniş için mürted hava meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET UÇAĞIMIZ, İLK KEZ SES HIZI ÜZERİNDE uçuş gerçekleştirecektir.Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.'21 Ekim günü Hürjet ilk kez ses hızı üzerinden uçuş gerçekleştiriyor. Bu nedenle sonik patlama sesi duyuluyor. 09.30'da başlayan uçuş 10.30'a kadar sürerken ilk defa ses hızı üzerinde bir uçuş olacağı da belirtildi.Ses hızını geçmesinden dolayı gerçekleşebilecek olan sonik patlamadan dolayı vatandaşların endişelenmemesi gerektiği de eklendi.