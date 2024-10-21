Tarihteki en eski bankacılık sistemi! Sırrı hala çözülemedi...

Fas'taki İgudar ambarları, 13. yüzyıla kadar uzanan ve dünyanın en eski bankacılık sistemlerinden biri olarak kabul edilen antik yapılardır.Bu ambarlar, Berberiler toplulukları için değerli eşyaların, tahılların ve belgelerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağladı ve bankalara benzer işlevler gördü.Igudar ambarları, kalın duvarlar ve güçlendirilmiş kapılarla tasarlandı. Bu yapılar, hırsızlık ve baskınlara karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle yüksek veya müstahkem yerlerde inşa edildi.Her aile veya birey, Igudar'da belirlenmiş bir alana sahipti ve en değerli eşyalarını bu ortak depolama alanlarına emanet ediyordu. Bu sistem, topluluk içindeki kolektif güvene ve iş birliğine dayanıyordu.'Lamine' olarak bilinen bir sekreter ve 'Inflas' adı verilen kabile temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından yönetiliyordu.Igudar ambarları, sadece ekonomik açıdan önemli olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplulukların hayatta kalması ve dayanıklılığında da hayati bir rol oynadı.