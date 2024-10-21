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İstanbul'da AVM'de sipariş kavgası

Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuşurken o anlar kameralara yansıdı.

Ekleme: 21.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:47 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da AVM'de sipariş kavgasıİstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir AVM'de siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

İstanbul'da AVM'de sipariş kavgası

O ANLAR KAMERADA

O esnada AVM'de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da AVM'de sipariş kavgası