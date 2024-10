Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MKYK'yı topluyor: Yenidoğan çetesi masada

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MKYK üyeleri ile yarın ise 81 il başkanları ile bir araya gelerek 2025'te yapılacak büyük kongrenin hazırlıkları için beyin fırtınası yapılacak.Parti Genel Merkezinde yapılacak MKYK toplantısında gündeme dair meseleler masaya yatırılacak. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yenidoğan çetesi de MKYK'da gündeme gelecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel meselelere ilişkin düşünce ve önerilerini paylaşarak bir dizi talimatlarda bulunması beklenen toplantıda, Teşkilat İşleri Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı birer sunum yapacak. AK Parti TBMM gurubu ise Meclis'in güncel çalışmalarına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirecek. Teşkilat başkanı kongre süreci ile ilgili MKYK üyelerini bilgilendirecek. Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin dış politikası ile İsrail'in saldırıları ve bölgesel konular hakkında sunum yapacak.Yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları ile bir araya gelecek. Erdoğan en son Eylül ayında il başkanları ile buluşmuş ve burada, 'Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor. AK kadrolar olarak çalışmamız, daha çok çalışmamız, daha çok koşmamız gerekiyor' talimatını vermişti. Bayrak değişimine dikkati çeken Erdoğan, seçimlerin ardından milletin verdiği mesajları aldıklarını vurgulamış ve gerekli adımları attıklarını ifade etmişti.Vatandaşın beklediği büyük değişimin yapılacağı 8'nci Büyük Olağan Kongreye giden yolda AK Parti'nin hayata geçirdiği yeni proje ve çalışmalar da gündeme gelecek. AK Parti, 'birlikte ve yerinde çözüm' mesajı vermek için seçmenin karşısına, 'Her an yanındayız, herkesin partisiyiz' diyerek çıkıyor. '7/24 AK Parti Projesiyle', her zaman, her yerde, her saatte vatandaşla bir arada olunuyor. AK Parti kongre sürecinde mesai mefhumunu rafa kaldırdı. Günün ilk saatlerinden, gece yarılarına kadar toplumun her kesimiyle her dakika bir arada oluyor. Teşkilata zaman zaman milletvekilleri, zaman zaman ise bakanlar eşlik ediyor. Proje kapsamında açık kapı buluşmaları gerçekleştiren AK Parti güne, esnafla kahvaltı ederek başlıyor. Çay-simit-peynir eşliğinde dertleri dinleniyor, halkın içinden, halka yakın sohbetler ediliyor. Görüşmelerde vatandaşla diyaloğa özel önem gösteriliyor. 'Hemen çözeceğiz' gibi bağlayıcı cümleler yerine 'üzerinde çalışacağız' deniliyor. Devreye takip ve geri dönüş mekanizması alınarak dert olan her neyse, o konu çözüme kavuşturulana kadar takip ediliyor. Proje kapsamında şehrin en işlek meydanlarında özel istişare toplantıları düzenleniyor. Yuvarlak masa toplantıları geniş katılımlı gerçekleştiriliyor. Hiyerarşik bir düzen yaratmadan herkesle eşit mesafede oturma imkanı sağlanacak, masada, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, sağlık çalışanları, kadın girişimciler ve vakıf temsilerinin yanı sıra çiftçiler, sanayiciler, genç girişimciler ve muhtarlar oturuyor.