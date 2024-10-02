Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı! Eylül ayında ihracat...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'daki basın toplantısında dış ticaret verilerini paylaştı.Bakan Bolat yaptığı açıklamada, 'İhracat 22 milyar dolar. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı.' dedi.Yılın 9 ayında ihracat verilerini paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolar, ithalat yüzde 7,9 azalışla 253 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 azalışla 87,7 milyar dolardan 60,1 milyar dolara geriledi.' şeklinde konuştu.