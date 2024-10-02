Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı!

Kaza Şanlıurfa - Mardin karayolunun 17. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Suphi E, Ramazan E. Ahmet E. ve Mehmet E.yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Eryol, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Mehmet Eryol'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.