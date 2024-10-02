TUSAŞ açıkladı! 2025 yılı sonunda iki tane KAAN'ımız...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN hakkında şunları ifade etti:"İlk test uçuşlarımızı yaptık, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki sene sonunda 2025'de uçuşlarına başlayacaklar. İki tane KAAN'ımız havalanmış olacak. 2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. "Türkiye’nin ABD ile 26 milyar dolarlık yeni satın alma ve modernizasyon süreci başlattığı F-16’ların envanterdeki yerini alması beklenen KAAN, aslında F-16’lar gibi 4’üncü nesil değil, 5’inci nesil bir savaş uçağı. Taşıdığı özelliklerle F-35’le kıyaslanması daha gerçekçi ancak süreç tamamlandığında Türkiye’nin hava savunma gücüne önemli katkılar vermesi düşünülüyor.KAAN’ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA’lara da komuta edecek şekilde tasarlandığından bu yönüyle sadece bir avcı bombardıman uçağı değil aynı zamanda komuta kontrol uçağı olarak da değerlendirilebilir. KAAN, insansız muharebelere de girebilecek. Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçağı olacak KAAN; bünyesindeki süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle, 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olacak.KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.