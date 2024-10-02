Kültür Bakanlığının başlattığı! Gece Müzeciliğine büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulaması, kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Nisan ayından itibaren devreye giren proje, örenyerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu ve toplamda 361 bin 215 ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy, “ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız” dedi.

Gece Müzeciliği kapsamında İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi Türkiye'nin en önemli kültürel miras alanları, akşamın huzurlu atmosferinde doldu taştı.İlk yılında büyük bir başarı yakalayan Gece Müzeciliği projesi, Türkiye'nin tarihî zenginliklerine olan ilginin sadece gündüzle sınırlı olmadığını gösterdi ve özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.Kültür ve Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Gece Müzeciliği: Kültürel Mirasımızın Işığı! Bu yıl ilk kez başlattığımız Gece Müzeciliği projesi, tarihî yerlerimize yepyeni bir boyut kazandırdı. İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi eşsiz miraslarımızı 361 bin 215 ziyaretçi gece atmosferinde keşfetti! Önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de Gece Müzeciliği uygulamalarımızı hayata geçirip ülkemizin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Turizmi dört mevsim canlı tutma hedefimize büyük katkı sağlayan projede emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi. Nisan-Eylül ayları arasında, İzmir Efes Örenyeri'ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti.Gece Müzeciliği projesiyle sadece birkaç ayda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu örenyerleri, aynı zamanda turizmin sezon dışı zamanlarda da hareketlenmesine katkıda bulundu. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de gece müzeciliği uygulamaları ile Türkiye'nin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor