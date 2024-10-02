Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşımın sistemini işlemez hale getirdi. Hemen her gün kaza, yanma, yolda kalma ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslerle gündeme gelen İETT, vatandaşları mağdur etti.Özel halk otobüsü sahipleri İBB yönetiminin verdiği sözleri tutamadığı, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Mayıs ve Haziran ayında yaptıkları eylemler sonrası bir kez daha Saraçhane'de toplanacaklarını belirtti.İBB'den araç başı 2 milyon TL alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti.İBB ödemeleri yapmadığı için bakımları gerçekleştiremiyoruz. Biz mağduruz, siz de mağdur olmayın! 3 Ekim'de Saraçhane'deyiz! Bu hepimizin sorunu, birlikte çözmek için sesimizi yükseltelim. Destek olmadan bu sorun çözülmez, Saraçhane'de buluşalım.'Otobüs sahipleri daha önce Mayıs ve Haziran aylarında da İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanmış, eylem yaparak ödemelerin acilen yapılmasını istemişti. Yapılmayan ödemeler nedeniyle Özel Halk Otobüsü şoförleri Kurban Bayramı arifesinde yani 15 Haziranʼda gün boyu kontak kapatma kararı almıştı.9 aydır ödeme alamayan 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi 'İBB sözünü tutmadı' diyerek duyuran şoförler, borçlarını ödeyemez hale geldiklerini kişi başı İBB'den 2 milyon lira alacaklı olduklarını ifade etti.Belediye yönetimiyle görüşerek 3 bin 41 özel halk otobüsü esnafına ödeme yapılmasını talep eden 8 temsilci, 7 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile bir toplantı yapmıştı. Toplantıda Can Akın Çağlar, ödeme yapılamasının sebebini şöyle anlatmıştı: 'Muhasebeden anlayanınız varsa tüm hesapları açabiliriz. Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Meclis çoğunluğu bizde ama limiti doldurduğumuz için borçlanma talep edemez hale geldik. Kısaca sıfırı tükettik.'Toplantıda beyaz bir tahtanın önüne geçip elindeki kalemle açıklama yapan Çağlar, geride bıraktıkları seçim döneminde çok fazla harcama yaptıklarını dolayısıyla kasada para kalmadığını söyledi.Seçim sonrası meclis çoğunluğunu elde ettiklerini ifade eden Çağlar, buna rağmen borçlanma limitini doldurdukları için zor durumda olduklarının belirtmişti. Çağlar, yurt dışından bir metro projesi için kredi bulunması halinde esnafa ödeme yapılabileceğini ifade etmişti.