Hamaney, 'İsrail'e saldırmakta geç kaldık' dedi

İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme sonrası Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi.Hamaney, yaptığı açıklamada itirafta bulunarak, İsrail'e cevap verme konusunda geç kaldıklarını söyledi.Savaşın asıl nedeninin Amerika ve Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyen Hamaney, "Bu bölgemizde çatışma ve savaşlara, kaygı ve düşmanlıklara yol açan sorunun temelinde, bölgenin huzur ve sükunetini istemeyenlerin varlığı yatıyor.Bu da, Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri anlamına geliyor. Eğer bu bölgeden verdikleri zararı azaltırlarsa hiç şüphesiz bu çatışma ve savaşlar tamamen ortadan kalkacaktır." dedi.Hamaney'in devam eden açıklamaları ise şu şekilde:Bu günlerde yas tutuyoruz; Özellikle çok üzüldüm. Yaşanan olay küçük bir olay değil; Sayın Seyyed Hasan Nasrallah'ın kaybı küçük bir olay değil ve bizleri derinden üzdü.Her ne kadar yas tutuyor olsak da, bu durum bunalıma girmek ve bir köşede oturmak anlamına gelmiyor. Bizim matemimiz şehitlerin matemine benzer. Canlı ve canlandırıcıdır.Yas tutuyoruz ama bu yas bizim hareket etmemizi, ilerlememizi, daha şevkle çalışmamızı sağlıyor. Bu mesajın kelimenin tam anlamıyla kalplerimize ve ruhlarımıza nüfuz etmesini istiyorum. Yasımızın da bizi ileriye taşıması gerektiğini hissetmeliyiz.Bölgemizdeki ülkeler kendi kendilerini yönetebilirler, bölgelerini yönetebilirler ve birlikte barış, sağlık ve refah içinde yaşayabilirler. İsrail bize saldırırsa daha sert karşılık vereceğiz. Nükleer tesislerimiz güvende.