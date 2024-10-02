Malatya, İstanbul'a taşınıyor! 3-6 Ekim tarihleri arasında...

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği MASTÖB ve Malatya Konfederasyonu MAKON’un öncülüğünde 3-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı etkinlik alanında tüm Malatyalılar bir araya gelecek.

Kayısının başkenti Malatya, İstanbul'a taşınıyor.Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği MASTÖB ve Malatya Konfederasyonu MAKON'un öncülüğünde 3- 6 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı etkinlik alanında tüm Malatyalılar bir araya gelecek.Malatya kayısısı, Akçadağ armudu, Arapgir üzümü, Pütürge balı ve tüm yöresel ürünleri Malatya mutfağı gastronomisinin damak tadı lezzetleri İstanbullularla buluşuyor.Gelenek, görenek kültürü; yerel ve ulusal sanatçıların vereceği konserler 3-6 Ekim arasında istanbul YeniKapı etkinlik alanında gerçekleşecek.