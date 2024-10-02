Karış karış petrol ve doğalgaz arıyoruz! Türkiye Avrupa'da ikincisi sıraya yükseldi

TPAO, petrol ve doğalgaz sektör raporuna göre Türkiye denizlerde yürüttüğü hidrokarbon aramacılığında zirvenin bir adım gerisine yerleşti.Avrupa'da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları sıralamasında Ukrayna 46 ile birinci olurken, onu 45 ile Türkiye izledi.Norveç'te 13, Birleşik Krallık'ta 8, İtalya, Sırbistan ve Karadağ'da 4'er, Almanya'da 3, Polonya, Macaristan ve Fransa'da 2'şer, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da ise birer sondaj kulesi bulunurken, söz konusu 12 ülkedeki toplam aktif sondaj kule sayısının Türkiye'deki ile eşit olduğu görüldü.Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküp büyüklüğe sahip doğalgazı karaya çıkarmak için de çalışmalar son hızla devam ederken, yalnızca bu yılın ilk 9 ayında üretilen miktar 1.2 milyar metreküpe ulaştı.2023'te ise Sakarya Gaz Sahası'nda 852 milyon metreküp doğalgaz üretilmişti. Karadeniz gazının karaya çıkarıldığı nokta olan Zonguldak doğalgaz üretiminde yüzde 80 paya ulaşırken ayrıca Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Mardin ve Tekirdağ'da da doğalgaz üretimi bulunuyor.Irak sınırına sıfır noktada yer alan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarındaki kaliteli petrol üretimi günlük 50 bin varil sınırına dayandı.TPAO yılsonu hedefi olan 100 bin varile çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede en yüksek kalite olarak bilinen 41 API gravite kalitesine sahip 1 milyar varil petrol rezervi bulunuyor.Şırnak ve Diyarbakır'ın yanı sıra Van, Siirt, Hakkâri ve Adıyaman'da da petrol arama çalışmaları sürerken, yeni keşiflerle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gelecek yıllarda Türkiye'nin petrol ihtiyacını büyük oranda karşılaması hedefleniyor.Yıllarca yaşanan terör olaylarından dolayı yer altı kaynakları yeterince çıkarılamayan bölgenin altında deyim yerindeyse bir petrol denizi bulunduğu ifade ediliyor.Türkiye denizlerde hidrokarbon arama ve üretim çalışmalarında 7 gemilik dev bir filoya sahip bulunuyor. MTA Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin yanı sıra Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han isimli 4'te sondaj gemisi bulunuyor.Filoya son olarak denizde konumlanarak üretim yapabilecek yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) gemisi eklenirken, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen geminin gerekli donanımlar sonrasında Karadeniz gazındaki üretim kapasitesinin artırmak için Sakarya Gaz Sahası'na gönderilmesi hedefleniyor.Ayrıca Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de bu ay sonu ya da Kasım başı gibi Somali'ye gönderilerek burada hidrokarbon arayacak.