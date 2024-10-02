Kahramanmaraş depreminde yıkılan binanın enkazından tarih çıktı

Kahramanmaraş’ın en eski mahallelerinden biri olan Onikişubat ilçesindeki Şehit Evliya Mahallesi depremde ağır hasar aldı.Deprem sonrası rezerv alan ilan edilen alanlarda yıkım çalışmalarına başlandı.Tarihî yapıların sıklıkla rastlandığı mahallede yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen ve kesme taşlardan yapılan tarihi hamam ortaya çıktı.Farklı bölmeleri ile dikkat çeken hamamın restorasyonunun yapılıp turizme kazandırılması bekleniyor.Mahalle sakini Orhan Ürküt, “Deprem sonrası ortaya çıkan bir hamam ve buranın restorasyonu yapılıp turizme kazandırılmasını bekliyoruz” dedi.