İsrail'e gece yarısı bir şok daha! Beklemediği yerden not darbesi yedi

Gazze'deki katliamına devam eden İsrail, Lübnan'da yeni bir cephe açtı..Savaşı tüm bölgeye yayma derdindeki katiller ordusu, Lübnan'a gece gündüz bomba yağdırırken, İsrail'de sıcak anlar yaşandı..ABD'nin uyarılarının ardından İran'dan Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'e füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda atılan füzelerin yarısından çoğu İsrail'e düştü, özellikle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde hasara yol açtı.. Saldırı sonrası ekonomide İsrail ile ilgili bir son dakika geldi..S&P İSRAİL'İN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜUluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's, İsrail'in uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya, görünümü ise negatife düşürdü..GEREKÇE: GÜVENLİK VE SAVUNMA KONUSUNDAKİ RİSKLERSon dakika haberine göre, kredi notunun negatife düşürülmesinin nedeni güvenlik ve savunma konusundaki riskler..