Dünyadan İran-İsrail savaşı mesajı! ABD ve İngiltere İsrail'e desteğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada "Bugün İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği çirkin saldırganlığın ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştüm. Bakan ve ben, İran tarafından fırlatılan yaklaşık 200 balistik füzeye karşı İsrail'in koordineli savunması için karşısında memnuniyetimizi ifade ettik ve yakın temas halinde kalmaya kararlıyız. Ayrıca İsrail'deki korkunç ve ölümcül terörist saldırıdan etkilenen ailelere en derin taziyelerimi ilettim." ifadesini kullandı.ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, Washington D.C’deki Josephine Butler Parks Center’da İran’ın İsrail’e yönelik roketli saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın “pervasız” ve “küstah” bir saldırıyla İsrail'e yaklaşık 200 balistik füze fırlattığını söyleyen Harris, “Bu saldırıyı kesin bir dille kınıyorum” ifadelerini kullandı. İran’ın Orta Doğu'da istikrarı bozan, tehlikeli bir güç olduğunu ve bugün İsrail'e yapılan saldırının bu gerçeği gözler önüne serdiğini savunan Harris, “Bugün erken saatlerde Başkan Biden ve ulusal güvenlik ekibimizle birlikte Durum Odası’ndaydım. Saldırıyı gerçek zamanlı olarak izledik ve bölgedeki ABD personelinin korunmasının her şeyden önemli olduğunu yineledik” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden'ın “ABD ordusunun İsrail'i hedef alan İran füzelerini vurması” yönündeki talimatını tamamen desteklediğini ifade eden Harris, “Etkilerini hala değerlendiriyoruz. Ancak ilk belirlemeler, İsrail'in bizim de yardımımızla bu saldırıyı bertaraf edebildiği yönünde. Ortak savunmamız etkili oldu ve bu başarılı işbirliği pek çok masum hayatı kurtardı” şeklinde konuştu. İsrail'in İran ve İran destekli terörist milislere karşı kendisini savunma kabiliyetine sahip olmasını her zaman destekleyeceğini yineleyen Harris, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığım sarsılmazdır” dedi.Harris, İran’ın sadece İsrail için değil, aynı zamanda bölgedeki Amerikan personeli, Amerikan çıkarları ve İran merkezli ve destekli terörist vekillerin elinde acı çeken masum siviller için de bir tehdit olduğunu dile getirdi. “İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için ne gerekiyorsa yapmaktan asla çekinmeyeceğiz” diyen Harris, “İran'ın saldırgan tutumunu engellemek ve onları sorumlu tutmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yaşananları “son derece tehlikeli bir gerilim” olarak niteleyerek “Avustralya İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınıyor” ifadelerini kullandı. Avustralya ve küresel toplumun gerilimin düşürülmesine yönelik çağrılarında net olduğunu ifade eden Albanese, “Çatışmaların devam etmesi sivilleri risk altına sokacaktır” uyarısında bulundu. Bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirten Albanese, “İsrail'deki Avustralyalıları yerel makamların tavsiyelerine uymaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Japonya'nın yeni başbakanı Shigeru Ishiba ise, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını "kabul edilemez" olarak niteledi. Saldırılara ithafen “Şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullanan Ishiba, gerilimin tırmanmasını önlemeye yönelik çabaları desteklediklerini vurguladı. Ishiba, bölgedeki gerilimin tam bir savaşa dönüşmesini engellemek için ABD ile işbirliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.Öte yandan Demokrat Partili ABD Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz ve Cumhuriyetçi ABD Başkan Yardımcısı Adayı JD Vance de gerçekleştirdikleri münazarada Orta Doğu’daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Walz İsrail'in kendini savunma yeteneğinin, rehinelerin geri dönmesinin ve Gazze'deki insani krizin sona ermesinin "öncelik" olduğunu söylerken, Vance ise Donald Trump'ın başkanlığı dönemindeki “İran'a yönelik maksimum baskı" politikasının şu an yaşanan gerilim gibi gerilimleri önlediğini vurguladı. İsrail’e destek veren Vance, “İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını destekleyip desteklemeyeceği” şeklindeki soruya karşılık "Ülkelerini güvende tutmak için ne yapmaları gerektiğini düşünmek İsrail'in kendi sorumluluğudur. Müttefiklerimizi, nerede olurlarsa olsunlar, kötü adamlarla savaşırken desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına dünyadan farklı tepkiler gelmeye devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınayan Healey, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” ifadelerini kullandı. Ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiği konusunda detay paylaşmayan Healey, “Operasyona katılan tüm İngiliz personele cesaretleri ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum. İngiltere, İsrail'in ülkesini ve halkını tehditlere karşı savunma hakkının tamamen arkasındadır” dedi.İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir" denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova ise sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Orta Doğu'daki krize yaklaşımının "tam bir başarısızlık" olduğunu söyledi. Yaşananları "Sadece ivme kazanan kanlı bir dram” olarak niteleyen Zakharova, “Beyaz Saray'ın anlaşılmaz açıklamaları krizleri çözme konusundaki çaresizliğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.AB Dış Politika Şefi Josep Borrell de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı. Tehlikeli saldırı ve misilleme döngüsünün kontrolden çıkma riski taşıdığını ifade eden Borrell, “Bölge genelinde acil bir ateşkese ihtiyaç var” uyarısında bulundu. Borrell, AB’nin bölgesel bir savaşın önlenmesine katkıda bulunma kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.