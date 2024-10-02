Orta Doğu'nun en güçlü orduları listelendi

ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmada Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeler sıralandı. Buna göre Türkiye, geçtiğimiz yıllardaki yerini koruyarak bölgenin en güçlü ordusuna sahip ülkesi oldu.

Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler bölgede gerilimi tavan yaptırdı.Son olarak İran, İsrail'e dün akşam saatlerinde balistik füzelerle saldırdı.Tansiyonun düşmediği coğrafyada başlıca en dikkat çeken şeylerden biri de orduların gücü.2024 yılının son çeyreği yaşanırken Orta Doğu’nun en güçlü orduları yeniden gündeme geldi.Son olarak ABD merkezli Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri listesini duyurdu.Birçok kriter dikkate alınırken bunlardan bazıları; aktif personel sayısı, orduların sahadaki hareket kabiliyeti oldu.Global Firepower'ın hazırlığı listeye göre Orta Doğu'nun en güçlü ordusuna sahip ülkesi Türkiye olarak belirlendi.Türkiye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da büyük bir kara, hava ve deniz kuvvetleri kapasitesi ile Orta Doğu'nun en güçlü askeri kuvvetlere sahip ülkeleri arasında yer aldı.Türkiye'yi ise ikinci sıradaki İran ve üçüncü sıradaki Mısır izledi.İsrail ise listede dördüncü sırada kendisine yer buldu.15 ülkenin yer aldığı listede 15. sırayla Lübnan son sırada yer aldı.İşte Ortadoğu'nun en üçlü ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...15- Lübnan14- Bahreyn13- Yemen12- Ürdün11- Umman10- Kuveyt9- Katar8- Suriye7- Birleşik Arap Emirlikleri6- Irak5- Suudi Arabistan4- İsrail3- Mısır2- İran1- Türkiye