Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğu, Akdeniz'in doğu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Bolu, Sinop, Karabük ve Düzce için sarı, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı verildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, Karadeniz'in iç kesimleri ve yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Kastamonu, Sinop çevrelerinde güneyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb. olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı.Zonguldak ve Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, 2 Ekim Çarşamba tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde artmaya başlayacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 15°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 16°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 27°CAz bulutluMANİSA 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 10°C, 28°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 21°C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY 18°C, 28°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 7°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 19°CParçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 18°CParçalı bulutluKONYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 7°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum'un kuzey, Erzincan'ın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 15°C, 27°CParçalı bulutluSİİRT 20°C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA 19°C, 28°CParçalı bulutlu