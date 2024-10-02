İstanbul'da yangın paniği! Binadan yükselen alevler yayıldı
Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti. Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Esenler’de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.