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Beyaz Gazete
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İstanbul'da yangın paniği! Binadan yükselen alevler yayıldı

Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti. Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 2.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 2.10.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yangın paniği! Binadan yükselen alevler yayıldı
İstanbul​ Esenler’de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın en üst katında yangın​ çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da yangın paniği! Binadan yükselen alevler yayıldı