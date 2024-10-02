İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 hücre evine eş zamanlı baskın yapıldı!

İstanbul'da Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, örgüt içinde 'gaybubet' olarak adlandırılan 14 hücre evinde saklanan 6 FETÖ üyesi yakalandı. Bir milyon 200 bin lira değerinde altınla yakalanan FETÖ mensuplarının, polise yakalanmamak için başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları tespit edildi.