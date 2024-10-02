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İstanbul'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

Güngören'de tramvay hattının bulunduğu yerden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tramvay çarpması sonucu yola savrularak yaralandı.

Ekleme: 2.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 2.10.2024 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken tramvay çarptıİstanbul'da yaşanan tramvay kazasında yürekler ağza geldi.

Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bulunduğu bölgede yolun karşısına geçmek için tramvay yoluna giren Suriyeli kişiye Kabataş istikametinde ilerleyen tramvay çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı.

VATMAN'IN İFADESİ ALINACAK
Zeytinburnu istasyonunda tramvayı durduran vatman olay yerine geldi.
Tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken vatman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü


İstanbul'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı