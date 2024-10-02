İstanbul'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken tramvay çarptı

İstanbul'da yaşanan tramvay kazasında yürekler ağza geldi.Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bulunduğu bölgede yolun karşısına geçmek için tramvay yoluna giren Suriyeli kişiye Kabataş istikametinde ilerleyen tramvay çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı.Zeytinburnu istasyonunda tramvayı durduran vatman olay yerine geldi.Tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken vatman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü