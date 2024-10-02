  • USD: 34,15 - 34,22
  • EURO: 37,81 - 37,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar..

İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Dolar küresel para birimleri karşısında güç kazanırken, altın fiyatları baskı altında kalıyor. Altın yatırımcıları Ortadoğu'yu izlemeye devam edecek.

Ekleme: 2.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 2.10.2024 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar..
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor.

Dolar küresel para birimleri karşısında güç kazanırken, altın fiyatları baskı altında kalıyor.

Doların güçlenmesi altın fiyatları için düşüşün habercisi demek. Altın yatırımcıları İsrail'in İran'a yönelik büyük müdahalede bulunup bulunmayacağını izleyecek.

Gram altın 2,917 TL

Çeyrek altın 4,945 TL

Yarım altın 9.860 TL

Cumhuriyet altını 20,277 TL

ONS altın 2,647 dolar