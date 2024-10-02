Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar..
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor. Dolar küresel para birimleri karşısında güç kazanırken, altın fiyatları baskı altında kalıyor. Altın yatırımcıları Ortadoğu'yu izlemeye devam edecek.
İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılıyor.
Dolar küresel para birimleri karşısında güç kazanırken, altın fiyatları baskı altında kalıyor.
Doların güçlenmesi altın fiyatları için düşüşün habercisi demek. Altın yatırımcıları İsrail'in İran'a yönelik büyük müdahalede bulunup bulunmayacağını izleyecek.
Gram altın 2,917 TL
Çeyrek altın 4,945 TL
Yarım altın 9.860 TL
Cumhuriyet altını 20,277 TL
ONS altın 2,647 dolar