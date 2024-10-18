Mardin’de korkutan olay: Damdan düşen çocuğun...

Korkutan olay, sabah saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, evin damında oyun oynayan küçük çocuk dengesini kaybedip aşağıya düştü. Düşme sonucu çocuğun kolu demir kapının korkuluğuna saplandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu korkuluk kesildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.