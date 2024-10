Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski hafife alınmamalı

3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bugün Sarıyer'de Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Güney Kafkasya'da işbirliğinin geliştirilmek istendiğini aktardı.Bakan Fidan, basın toplantısının başında, "İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilerine öncelik veren vizyonunu biz de paylaşıyoruz. Bölgenin barış, refah ve istikrarına katkı sağlamak temel hedefimizdir." diye konuştu.Gerekli altyapı yatırımlarını yapmak ve sınır illerini kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Fidan, yeni sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladı.Bölgesel tehditlerin de değerlendirildiğini aktaran Bakan Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İsrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdişt ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.Bölgede acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmelidir." diye konuştu.ARAKÇİ: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZDışişleri Bakanı Fidan'ın ardından konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, İsrail'in eylemlerinin bölgeyi barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bir barut fıçısına çevirdiğini anlattı.Arakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı. Arakçi, İsrail'e sağlanan desteğe de işaret ederek bunun İsrail Başbakanı Netanyahu'yu daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti.İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesini de şiddetle kınadığını ifade etti.Bölgedeki durumu değerlendiren Arakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." dedi.