MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 11 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır bölgelerindeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Kahraman ordumuz PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.Bölgede adeta kuş uçurmayan kahraman askerlerimiz, teröristlere her gün bir darbe daha vuruyor.Bu kapsamda, terörle mücadelenin en yoğun şekilde sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde bir operasyon daha gerçekleştirildi.Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde ve Metina bölgesinde 11 PKK'lı teröristin yerini tespit etti.Düzenlenen operasyon ile birlikte tespit edilen terör örgütü PKK üyesi 11 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.Açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.