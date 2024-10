MSB açıkladı: Eurofighter ve F-16 tedariğiyle ilgili takvim belirlendi

Millî Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda Lübnan'daki Türklerin tahliyeleri, Kilis yakınlarına düşen roket, Eurofighter ve F-16 tedariki, terör operasyonları, hudut güvenliği ve envantere giren yeni silah sistemleriyle ilgili detaylı bilgi verildi.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili şunları kaydetti:“Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 km güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekât bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.”Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter ve F-16 tedariki konusunda gelen sorulara şunları söyledi:“Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sn.Bakanımızın ifade ettiği gibi; 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN.F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor.Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise; teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir.”İSRAİL'İN BM LÜBNAN GEÇİCİ BARIŞ GÜCÜ'NE (UNIFIL) SALDIRISIMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne saldırısı ve orada görev yapan personelimizin durumu ile ilgili sorulara; “İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargâhında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz.” dedi.MSB'den yapılan açıklama şöyle:Tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz kapsamında,Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş,- 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.194 (Irak: 1.140 / Suriye: 1.054 Suriye) olmuştur.Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklar ile devam eden arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirmiştir.Büyük bir azim ve kararlılıkla devam eden Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar toplam 3.094 Mayın/EYP imha edilmiş, 1.256 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiş, 937'si ağır silah olmak üzere 2.333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 880 binden fazla (881.445) mühimmat ele geçirilmiştir.Kaynağında, sürekli ve kapsamlı icra esaslarıyla gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Harekâtı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hâkimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz.İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızı tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle görevlendirilen TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerimiz;- 300 ton insani yardım malzemesini dost ve kardeş Lübnan'a teslim etmiş,- 10 Ekim'de Mersin'e ulaşarak vatandaşlarımızı güvenle tahliye etmiştir.- İtalya Deniz Kuvvetlerine ait FEDERICO MARTINENGO tarafından 9-13 Ekim tarihleri arasında Aksaz'a,- Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü görevi kapsamında 8-11 Ekim tarihleri arasında Mersin'e,- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 11-16 Ekim tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır.- 10-14 Ekim tarihleri arasında Taranto/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştiren NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz, 18-21 Ekim tarihleri arasında ise Katanya/İtalya'ya liman ziyareti yapacaktır.NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde 15-24 Ekim tarihleri arasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevleri icra edilmektedir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1.505 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.- Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11.873'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 82.307 olmuştur.13 Ekim'de Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında;- Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki adet botu bıraktığı tespit edilmiş,- Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya da devam etmektedir.10 Ekim'de Polatlı'da icra edilen Ateş Serbest Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Sayın Bakanımız, 11 Ekim'de;- Sayın Genelkurmay Başkanımız ile birlikte Kosova'ya resmî bir ziyaret gerçekleştirmiş,- Bir yıl boyunca üstlendiğimiz Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya'ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilen törene katılmıştır.Bu çerçevede, İtalya Savunma Bakanı, sonrasında ise Kosova Savunma Bakanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.- 16 Ekim'de NATO Destek ve Tedarik Ajansı Genel Müdürünü kabul eden Sayın Bakanımız,- Bugün, Brüksel'de bulunan NATO Karargâhında; DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun teşkil edilmesinin 10'uncu yıldönümü vesilesiyle düzenlenen özel oturum ile icra edilmekte olan (17-18 Ekim) NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır.Söz konusu toplantılar çerçevesinde Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır.Diğer taraftan Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet 10-11 Ekim tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmiştir.İsrail; Gazze'de, Batı Şeria'da ve ardından Lübnan'da uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırılarına, katliamlarına, sivil halkı hedef almaya ve bölgemizi felakete sürüklemeye devam etmektedir.İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü'ne ateş açması ve görevli personelin yaralanmasına sebebiyet vermesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.Uluslararası barış gücüne yapılan saldırıların cezasız kalması, Birleşmiş Milletler sistemine olan güveni daha da zedeleyecek ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışı koruma görevini etkin bir şekilde ifa etmesini güçleştirecektir.Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü'ne personel katkısında bulunan bir ülke olarak gerekli soruşturmanın bir an önce yapılması ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz.Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi adına gereken tüm desteği vermeyi sürdürecektir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesine yönelik millî ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda;- Polatlı'da Ateş Serbest,- Konya'da Millî Anadolu Ankası,- Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik,- Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri,- Aliağa'da Müşterek Hava Savunma,- Kırklareli'de Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.- Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike,- Fransa'da Cutaway,- Pakistan'da Indus Shield,- Yunanistan'da Aegean Seal Mayın Karşı Tedbirleri,- Konya'da Müşterek Elektronik Harp Denemeleri,- Güney Kore'de Çok Uluslu Mayın Harbi,- Almanya ve Belçika'da Steadfast Noon,- Edirne'de Yıldırım Seferberlik tatbikatları gerçekleştirilmektedir.- 18-27 Ekim tarihleri arasında Macaristan'da Brave Warrior Fiilî Arazi,- 22-31 Ekim tarihleri arasında Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları ile,Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerimizin harekâta hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 21-25 Ekim tarihleri arasında DENİZKURDU-I tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Fiilî silah atışları ile insansız hava hedefine istinaden güdümlü mermi atışlarının da icra edileceği DENİZKURDU-I tatbikatında; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 92 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 15 uçak, 14 helikopter ve 22 insansız hava aracı yer alacaktır.Söz konusu tatbikatın “Fiilî Silah Eğitimleri” 21-23 Ekim tarihleri arasında icra edilecektir.22-26 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarla ürün ve projeleri sergilenecek. Bu kapsamda ayrıca, Deniz Kuvvetlerine ait TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemileri Sarayburnu'nda halkının ziyaretine açılacak.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 2 Ekim'de başlayan “Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde Görevlendirilmek üzere 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları 20 Ekim'de sona erecektir.Öte yandan, kardeş Azerbaycan'ın yarın büyük bir gururla kutlayacağı 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü şimdiden kutluyor, Can Azerbaycan ile bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,- Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya,- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.