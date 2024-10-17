Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:Tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz kapsamında,Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;- Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş,- 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.194 (Irak: 1.140 / Suriye: 1.054 Suriye) olmuştur.Yine, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklar ile devam eden arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirmiştir.Büyük bir azim ve kararlılıkla devam eden Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar toplam 3.094 Mayın/EYP imha edilmiş, 1.256 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiş, 937’si ağır silah olmak üzere 2.333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 880 binden fazla (881.445) mühimmat ele geçirilmiştir.Kaynağında, sürekli ve kapsamlı icra esaslarıyla gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Harekâtı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hâkimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz.