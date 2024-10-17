Asrın felaketinden sonra il il teslim edilen deprem konutu sayıları

Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketini yaşadı.6 Şubat 2023'te sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı.Felaketin hemen ardından ise yaraların sarılması için büyük bir çalışma başlatıldı.7 gün 24 saat esasıyla başlayan çalışmalarda bir yandan enkaz kaldırıldı, bir yandan geçici yaşam alanları hazırlandı ve en önemlisi depremzedeler için kalıcı konutlar için ilk kazmalar vuruldu.Bu kapsamda felaketin üzerinden 1 yılı aşkın zaman geçtiği bu günlerde binlerce konut hak sahiplerine teslim edilirken binlercesi için ise çalışmalar devam ediyor.Çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık bilgi aldığı konu hakkında yerinde incelemelerde bulunacak.Yakın zamanda bölgeyi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası tamamlanan konutların teslim programlarına katılacak.Konut teslimleri yapılırken yenileri için de ihaleler yapılıyor.Bu kapsamda son 3 ayda 66 bin 403 konut, köy evi ve işyerinin ihalesi yapıldı.Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye'de 1900 şantiyede, 153 bin personel 7/24 mesai yapıyor.Çalışmalar kapsamında ise dikkate değer bir başarıya imza atıldı.Buna göre şimdiye kadar yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2024'ün sonuna kadar ise 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.Konut inşası 2024 ile sınırlı kalmayacak, Bu kapsamda 2025 yılının sonuna kadar 417 bin 543'ü konut 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölüm daha inşa edilerek depremzedelere teslim edilecek.