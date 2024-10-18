X'ten şoke eden karar! Veriler satılacak mı?

Sosyal medya platformu X, kullanıcılarını kızdıracak bir karar aldı.Yapay zeka modellerini daha kapsamlı kullanmak isteyen X, güncel olarak uygulamaya entegre edilen yapay zeka modelini eğitmeye karar verdi.X'in yeni gizlilik politikasına göre kullanıcı verileri, üçüncü taraf 'iş ortakları' ile paylaşılacak.15 Kasım 2024'te yürürlüğe girecek olan bu yeni politika, dış şirketlerin X'ten veri lisansı almak için ödeme yapabileceği Reddit benzeri anlaşmaların yolunu açıyor.Güncellenen politikanın “üçüncü taraf iş ortakları” başlıklı yeni bir bölümü bulunuyor.Politikada, 'Ayarlarınıza bağlı olarak veya verilerinizi paylaşmaya karar verirseniz, bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.Eğer paylaşım seçeneğini devre dışı bırakmazsanız, bazı durumlarda bilgilerin alıcıları, X'in Gizlilik Politikasında belirtilenlerin yanı sıra kendi bağımsız amaçları için de kullanabilir; örneğin, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanabilir' deniliyor.Kullanıcıların paylaşımı devre dışı bırakma seçeneği olduğu belirtilse de, bunu nasıl gerçekleştirecekleri net değil.TechCrunch'ın belirttiğine göre, politika kullanıcıların ayarlar menüsüne atıfta bulunsa da, veri paylaşımını devre dışı bırakma kontrolü görünmüyor.Ancak, politika önümüzdeki ay yürürlüğe gireceğinden, bu durum değişebilir.X, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.