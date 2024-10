Öğretmen kreşte uyuyan bebeğe tokat attı!

Olay, 8 Ekim günü Gaziantep'te özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte öğretmen olan Betül K., uyuduğu sırada 21 aylık M.D.Ö.'ye tokat attı. Olayın ardından M.D.Ö.'nün annesi Avukat Gündoğdu Özer'i arayan Betül K., çocuğun yanağının üzerine uyuduğunu ve buna bağlı da yüzünde iz oluştuğunu söyledi.Kreşe giden aile, bebeklerinin yüzünde parmak izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine aile çocuklarının şiddete maruz kaldığını öne sürerek hastaneye gidip darp raporu alarak öğretmenden şikayetçi oldu.İncelenen kreşin güvenlik kamerası görüntülerinde, Betül K.'nin M.D.Ö.'ye tokat attığı ortaya çıktı.Yüzünde kızarıklık oluşan M.D.Ö.'nün öğretmeni tarafından darp edildiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmen Betül K.'nin bebeğe tokat attığı ve ardından battaniye ile üzerini kapatarak uyutmaya çalıştığı görüldü.M.D.Ö.'nün annesi Avukat Gündoğdu Özer, olayı öğretmen Betül K.'nin araması üzerine anladıklarını ve eşinin çocuğu kreşten alınca yüzünde kızarıklık olduğunu fark ettiklerini söyledi. Kreş yetkilileri ile görüştüklerini ancak şiddet olayını kabul etmediklerini anlatan Özer, bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldıklarını ve raporda yüzdeki kızarıklığın dış darbe ile meydana geldiği yazdığını söyledi. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Gündoğdu Özer, 'Olayı geçen hafta salı günü kreş hocasının beni araması üzerine fark ettim. Yanağının üzerine uyuduğunu ve yanağında uyumaya bağlı iz ve şişlik oluştuğunu söyledi. Ben fotoğraf atmasını istedim ama attığı fotoğraf tatmin edici değildi. Durumu eşime anlattım ve eşim gidip çocuğu kreşten aldı. Eşim bana çocuğun fotoğrafını attı. Fotoğraflarda sol yanağında parmak izleri olduğunu gördüm. Şüphelendik. Kendileri ile iletişime geçmek istedik. Şiddet olayını asla kabul etmediler. Bunun üzerine hastaneye gidip doktordan darp raporu aldık. Oradaki doktora da sordum bana dıştan gelen bir darbeye bağlı ekimoz oluştuğunu söyledi' dedi. Bu gelişmenin ardından kreş yöneticileri ile yeniden görüştüğünü dile getiren Özer, 'İlk etapta kreş yetkilileri bana olayı abarttığımı söylediler. Uyku anı görüntülerini izlemek istedim. Görüntüleri izlediğimde çocuğum sağ yanağının üzerine uyuyor, hocası da çocuğun başında bekliyor. Çocuğum sağ yanağının üzerine uyuyor, darbe alan yanak sol yanak. Nasıl oluyor bu. Açıklama yapamadılar. Bir iletişim sorunu yaşadıklarını söylediler. Ben görüntülerin hepsini istedim. Görüntülerin hepsini izledim. Görüntülerde kreş hocası çok açık bir şekilde çocuklara kötü muamelede bulunuyordu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum ve görüntüler tespit edildi, incelendi. Bu olayın sonuna kadar gideceğim. Yaptıkları yanlarına kar kalamayacak. Biz çalışan anne babalarız mecburen çocuklarımızı bir yere bırakmak zorundayız. Güvenilebilir bir kreş olduğunu düşündüğümüz için verdik. Bu şekilde muamele yapılmış. Uyuyan bir bebeğe beş parmağıyla yapıştırıyor sonra hiçbir şey olmamış gibi geri çocuğu uyutuyor. Bu durumdan mağdur olan birçok velinin olduğunu öğrendim'' diye konuştu.Öte yandan kreş yetkilileri ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada olayı üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlandığını belirtti. Tespit çalışmaları tamamlandığında önce ilgili öğretmen ile kurumun ilişiğinin kesildiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi: 'Paylaşımlarda belirtilen insanlık dışı davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Kurumumuz bu tür davranışların asla yaşanmaması için kör nokta kalmayacak şekilde kurumun her tarafına kameraların konulması, gerekse de öğretmen ve bakım hizmeti veren tüm görevlilerin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, uyarılması gibi tedbirleri almıştır ve almaya da devam edecektir.Bununla birlikte esefle belirmek isteriz ki kurumumuzun gösterdiği tüm itina ve dikkate rağmen maalesef bir öğretmen tarafından bir çocuğumuza tokatla vurulmak suretiyle şiddet uyguladığı kamera kayıtlarında tespit edilmiştir. 2 yıl boyunca kurumda çalışan aynı öğretmen hakkında bugüne kadar hiçbir şikayet almamış olmamız, aksine kendisinden memnuniyet dile getirilmesine rağmen bugüne kadar en küçük bir şiddet eğilimi gözlenmemesi nedeniyle iddiaların usulünce araştırılması ve sonuca göre bir karara varılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda kamera kayıtlarının tamamı hem kurum yönetimince incelenmeye alınmış hem de ilgili velimize verilmiştir hem de adli yönden gerekli incelemelerin yapılması için polise teslim edilmiştir. Bu konunun üzerine içtenlikle gidilmiş ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmıştır. Gerçeğin ortaya çıkması halinde öğretmen veya ilgili başka şahıs hakkında her türlü yasal gereklerin yerine getirileceği en başından ilgili velimize belirtilmiştir. Bu arada tespit çalışmaları tamamlandığında önce ilgili öğretmen ile kurumun ilişiği kesilmiştir.' Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Yürütülen soruşturma sonucunda bebeğe tokat atan vicdansız öğretmen tutuklandı. Şüpheli öğretmenin alınan ifadesinde mağdur çocuğun 1 yıldır kendisinin öğretmen olduğu sınıfta bulunduğunu belirtti. Betül Karaman, olay günü de her zamanki gibi çocukları vaktinde uyku odasına götürdüğünü söyledi.M.D.Ö.'nün uyumadığı için yüzünü örtü ile kapatıp sırtına uyuması amacıyla yavaş yavaş vurduğunu belirten Karaman, 'M.D.Ö. sonra uyudu. Saat 15.00 gibi çocukları uyandırdım ve bu çocuğun yüzünde kızarıklıkları fark ettim. Krem ile yüzündeki kızarıklığa müdahale edip, annesine telefon açıp durumu anlattım çocuğun elinin üzerine uyumuş olabileceğini söyledim' dedi.Daha sonra babasının gelerek çocuğu aldığını söyleyen Karaman, 'Aynı gün annesi arayarak idarecilerimizden kamera kayıtlarını istedi. Aileye bir gün sonra görüntüler verildi ama ben şiddet uygulamadım. Ben asla hiçbir çocuğa zarar vermedim ve suçlamaları kabul etmiyorum' dedi