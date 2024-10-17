TSK’yı ve Mehmetçik’i hedef alan Şebnem Korur Fincancı davasında karar çıktı: 50 bin TL para cezasına çarptırıldı!

Katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Mehmetçik'i hedef alan Şebnem Korur Fincancı'ya açılan açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Mehmetçik'i hedef alan ve 'TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullanıyor' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Şebnem Korur Fincancı, 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.