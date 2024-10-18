MİT: Siber casusluk operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince, siber casusluk yaptığı tespit edilen şebeke çökertilmişti.Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağına yönelik operasyonunun ilk adımında 11 kişi yakalanmıştı.Şüphelilerin, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edilmişti.11 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatıldı.Milli İstihbarat Teşkilatı, şebekeye yönelik yeni bir operasyon daha gerçekleştirildiğini açıkladı.Operasyonun ikinci ayağını da koordine eden MİT, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen operasyonda 9 kişiyi daha yakaladı.Sahte siteler üzerinden siber casusluk yaparak terör örgütüne bilgi aktardığı tespit edilen bu şüpheliler, çıkarıldıları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Siber casusluk operasyonlarına dair açıklamalarda bulunan MİT kaynakları, tutuklu sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.