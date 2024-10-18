Cumhurbaşkanı Erdoğan - Barzani görüşmesinde kritik mesaj

İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Siyonist yönetimin bir sonraki hedefinin Türkiye olabileceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iç cepheyi güçlendirme çağrısında bulundu.Bu çağrıya yanıt veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'e el uzattı. Bu ezber bozan çıkış, siyaseti de derinden etkiledi.En vurdum duymaz partiler bile durumun ciddiyetini anladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca iç cephede değil dış cephede de çalışmaları devam diyor.Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ederken, Ankara - Erbil hattında da kritik bir görüşmeler gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği ele alındı.Görüşmede terör örgütü PKK'yla mücadeleden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok konu mercek altına alındı.Türkiye, 'Kalkınma Yolu Projesi'yle Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı ile Türkiye'nin güney sınırı arasında bir tren yolu hattı kurulmasını amaçlıyor.Kalkınma Yolu Projesi, Körfez üzerinden denizden Basra'ya, oradan da karayolu ve demiryollarıyla Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan, Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlarken, küresel anlamda da önemli bir ticari koridor oluşturmayı hedefliyor.Ancak Biden-Netanyahu kirli ittifakı bu hedefin geçekleşmemesi için 'Baharat Yolu'nu koyarak bölgeyi yakıp yıkıyor.Bölgedeki bir diğer güç olan İran'ın nerede durduğu ise belirsizliğini koruyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile yaptığı görüşmede, ayrıca 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.AK Parti MKYK üyesi yazar Orhan Miroğlu, görüşmenin önemini 'Ankara-Erbil ilişkileri 20-25 yıldır çok dostane sürüyor. Bunda baba Molla Mustafa Barzani'nin, 'Türkiye'nin dostu olun, hiçbir zaman düşmanlık yapmayın' vasiyetinin katkısı büyük. İç barış çağrılarının yapıldığı bir zamanda görüşmenin gerçekleşmesi dış cephe açısından kritik bir adımdı. Bu sadece Türkiye için değil, Erbil için de hayati derecede önemlidir.' sözleriyle ifade etti.Miroğlu, 'İsrail'in DEAŞ'ı değil, daha çok Kürtleri ve PKK'yı kullanacağının konuşulduğu'na dikkat çekerek, 'Bu bölgede küreselcilerin en korktuğu şey Türkler ile Kürtlerin birlikteliğidir. Hatırlayın son dönemde bu bölgede en çok operasyon çekilen iki isim var: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mesud Barzani... Hâlâ da bundan vazgeçmiş değiller. İsrail saldırganlığının devam ettiği bir süreçte, Erbil'le ilişkilerin güçlenmesi çok kıymetli.' ifadelerini kullandı.