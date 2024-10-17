İstanbul'da kritik toplantı! Bir ülke daha dahil oldu! Bölgede dengeleri değiştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacak.Toplantıda bölgede savaş ve çatışma yerine istikrarın tesisi ve refahın artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bu bağlamda, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi dahil somut iş birliği projeleri ele alınacak.Toplantıda ayrıca, öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıdaki hitabında, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için gösterdiği çabalara değinmesi, bölgesel sahiplenmenin sorunların çözümü için en geçerli yöntem olduğunu vurgulaması beklenmekte.Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiğini, bu sürecin yanı sıra Türkiye'yle Ermenistan arasında da bir normalleşme sürecinin başlatıldığını belirtmesi öngörülüyor.Dışişleri Bakanı Fidan'ın hitabında, güven inşa edici önlemler olarak ekonomi alanlarının öneminin altını çizmesi ve özellikle bağlantısallık ve ekonomik entegrasyonu ön plana çıkarması bekleniyor. Toplantı marjında, Başkan Erdoğan'ın konuk Bakanları kabul etmesi, ayrıca Dışişleri Bakanı Fidan'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.Ortak Bildiri Toplantının sonunda katılımcı ülkeler tarafından bir Ortak Bildiri kabul edilmesi planlanlanıyor.HABER 7'nin haberine göre Bildiride öne çıkan hususlar olarak: - Bölge ülkelerinin kendi aralarındaki sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmalarının öneminin vurgulanması,BM Şartı'nda kayıtlı ilkelere dayanarak, bölgedeki siyasi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığa saygı, sınırların dokunulmazlığı, içişlere karışmama, güç kullanma tehdidinin yasaklanması ve insan haklarına saygının elzem olduğunun altının çizilmesi,Bölgesel ekonomik iş birliğinin güven inşasında, ayrıca refahın artırılması ve istikrarın tesisinde yapıcı bir rol oynaması çerçevesinde, tarafların başta bölgesel ulaştırma koridorları ve bağlantısallık olmak üzere çeşitli ekonomik alanlarda iş birliğini artırma taahhüdünde bulunulması bekleniyor.Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Platform, Aralık 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra bölge ülkelerinin sorunları ve olası iş birliği alanlarını görüşebilecekleri bir zemine duyulan ihtiyacı karşılamak üzere Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in inisiyatifiyle oluşturuldu.Bölgesel İşbirliği Platformu ülkeleri, Rusya ile ilişkileri nedeniyle ilk iki toplantıya bugüne kadar katılmayı tercih etmeyen Gürcistan'a kapılarını açık tutmakta, bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda Platformu anarken Gürcistan'ı da gruba dahil etti.Söz konusu Platformun ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Moskova'da Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde gerçekleştirildi. Platformun ikinci toplantısı ise, 23 Ekim 2023 tarihinde Tahran'da Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlendi.