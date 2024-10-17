Efkan Ala: Çözüm süreci masamızda yok!

Türk siyasetinin gündeminde yumuşama ve MHP-DEM Parti selamlaşması var.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütün silah bırakmasına yönelik çağrısı, büyük yankı uyandırdı.Tüm bu yaşananlar 'Yeni bir 'çözüm süreci mi başlıyor?' sorusunu akıllara getirirken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, konuya değindi."Çözüm süreci masamızda yok." ifadelerini kullanarak net konuşan Ala, şöyle konuştu:"Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki. Daha önce oldu bitti. Abdullah Öcalan’la temas gündemimizde değil.”AK Parti'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığının altını çizen Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Orta Doğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriye'ye döndürmek isteyen projelere yenilirdi." diye konuştu.