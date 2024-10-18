Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle sıcak havalar bir anda yerini soğuk havalara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar​ ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu gece İç Anadolu, İç Ege ve Göller Yöresi'nin yükseklerinde don hadisesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise olması tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yüksek kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller Yöresinin yükseklerinde zirai don bekleniyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde zirai don hadise tahmin ediliyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıARTVİN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKARS °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu