Mardin'de feci kaza: Çocuklara motosiklet çarptı

Mardin'de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.Kızıltepe ilçesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı.Kazada Emine E.(9), İshak E. (12) ve Gülşah D. (11) isimli çocuklar yaralandı.İNCELEME BAŞLATILDIİhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.