Mardin'de feci kaza: Çocuklara motosiklet çarptı
Kızıltepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsünün çarptığı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Kızıltepe ilçesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı.
3 ÇOCUK YARALANDI
Kazada Emine E.(9), İshak E. (12) ve Gülşah D. (11) isimli çocuklar yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kızıltepe ilçesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı.
3 ÇOCUK YARALANDI
Kazada Emine E.(9), İshak E. (12) ve Gülşah D. (11) isimli çocuklar yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.