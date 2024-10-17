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Beyaz Gazete
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Mardin'de feci kaza: Çocuklara motosiklet çarptı

Kızıltepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsünün çarptığı 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 17.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:28 / Editör: Atilla Özbir
Mardin'de feci kaza: Çocuklara motosiklet çarptıMardin'de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Kızıltepe ilçesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı.

3 ÇOCUK YARALANDI

Kazada Emine E.(9), İshak E. (12) ve Gülşah D. (11) isimli çocuklar yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de feci kaza: Çocuklara motosiklet çarptı