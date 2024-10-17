İstanbul'da cam silerken 7'nci kattan düştü: Feci şekilde can verdi

İstanbul'da feci kaza...Kağıthane'de bulunan bir binaya giden temizlik görevlisi Ali Rıza Susam (65), 7 katlı iş merkezinin en üst katına çıkarak camları silmeye başladı.Bir anda dengesini kaybeden Susam, havalandırma boşluğuna düştü.Susam’ın düştüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Susam’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarından biri, "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor." dedi.Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.