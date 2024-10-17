İstanbul'da cam silerken 7'nci kattan düştü: Feci şekilde can verdi
Kağıthane'de 7'nci katta cam silen bir temizlik görevlisi, dengesini kaybederek düştüğü havalandırma boşluğunda hayatını kaybetti.
İstanbul'da feci kaza...
Kağıthane'de bulunan bir binaya giden temizlik görevlisi Ali Rıza Susam (65), 7 katlı iş merkezinin en üst katına çıkarak camları silmeye başladı.
Bir anda dengesini kaybeden Susam, havalandırma boşluğuna düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Susam’ın düştüğünü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
"CAM SİLERKEN DÜŞTÜ"
Susam’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarından biri, "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor." dedi.
"MAHALLEMİZİN İNSANI"
Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.