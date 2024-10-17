Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türkler bugün uçakla yurda dönüyor
Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün (17 Ekim) Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün (17 Ekim) Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek. Uçağın saat 9’da, 169 yolcusuyla Beyrut’tan havalanması öngörülüyor.