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Beyaz Gazete
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Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türkler bugün uçakla yurda dönüyor

Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün (17 Ekim) Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.

Ekleme: 17.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:23 / Editör: Edin Uslu
Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türkler bugün uçakla yurda dönüyor
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün (17 Ekim) Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek. Uçağın saat 9’da, 169 yolcusuyla Beyrut’tan havalanması öngörülüyor.

Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türkler bugün uçakla yurda dönüyor