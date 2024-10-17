Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk 'vergi yüzsüzleri' listesini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi yüzsüzlerinin peşinde...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.Bu kapsamda ilk 'vergi yüzsüzleri' listesi panoya asıldı.Bakanlığın talimatıyla Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yetkililer harekete geçti.İlçede 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan firmalar ve şahıslar açıklandı.213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak açıklanan bu liste, vergi borcunu ödemeyen 57 firma ve şahsı içeriyor.Kahramanmaraş'ta 6-7 Şubat 2023'te meydana gelen iki yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerdeki bazı mükellefler, yeni düzenlemeye dahil edilmiyor.Depremler den etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçları da açıklama kapsamında olmayacak.Belediye Kanunu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayanlar ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam edenler açıklama kapsamına alınmayacak.- Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: ADNAN SARAÇ - Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARETBorç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: HAMİT ASLAN - Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞUBorç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: MUSTAFA AYDOĞAN - Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARETBorç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: ZEKİYE BAYSAL - Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATIBorç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: MEHMET KAZIM - Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIKBorç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU - Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBorç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT - Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİBorç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ- Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYATBorç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: ALİ SÖNMEZ - Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİBorç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI - Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRMEBorç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR - Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARETBorç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: MAHMUT YILMAZ - Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİKBorç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL-Borçlu Adı, Soyadı, Ünvanı: İBRAHİM ŞAHİN - Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİBorç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL