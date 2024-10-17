WhatsApp tasarımı sil baştan değişiyor! Koyu mod yerine...

WhatsApp​, Android beta​ sürümü için getirdiği yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sundu. En son 2.24.22.4 beta güncellemesiyle birlikte WhatsApp kullanıcıları artık uygulama ve sohbetler için daha siyah-koyu bir tema seçeneğine kavuşuyor.Yeni güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ın arayüz rengi eski #0b141a kodlu renkten, daha siyah ve hafif mavi bir ton içeren #0a1014 kodlu koyu bir renge geçiyor. WABetaInfo'ya göre bu değişiklik, özellikle düşük ışık koşullarında göz sağlığını artırarak kullanıcıların gözlerini daha az yormayı hedefliyor.Bununla birlikte de bu güncellemeyle, gelen mesaj balonunun ve varsayılan sohbet arka planının da daha koyu bir tona büründüğü gözlemleniyor.WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2.24.21.34 güncellemesiyle kullanıcılarına 20 farklı renk arasından sohbet teması seçme imkanı sunmuştu. Kullanıcıların uygulamanın görünümünü kişiselleştirerek kendi tarzlarını yansıtan bir sohbet ortamı oluşturmasına imkan tanıyan bu özellik sayesinde tüm sohbetlerde geçerli olacak varsayılan bir tema seçebileceğiniz gibi her bir sohbet için de farklı temalar belirleyebiliyorsunuz.Hem 'daha koyu tema' hem de sohbet teması seçme özelliği şu anda WhatsApp beta sürümünü kullanan ve Google Play Store'dan güncellemeyi yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda. Özelliklerin, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya ulaşacağı bekleniyor