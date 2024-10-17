Bakan Kurum depremin bilançosunu açıkladı! 'Gereken tüm adımları atacağız'

Dün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, 'Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız' ifadelerini kullandı.Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldi.Bugün itibarıyla Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 ekip, Elazığ'da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde 1211 ihbar değerlendirildi.