Bakanlıktan milyarlarca liralık ceza! Artık affedilemeyecek

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda, tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandıTicaret Bakanlığı, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak başlattığı incelemeler doğrultusunda kesilen cezalara ilişkin olarak bilgilendirme yaptı.Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde, finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edildi.Bu bağlamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla, denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara finansal kuruluşlara toplam 3.184.471.852,00-TL tutarında idari para cezası kesildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanıldı.Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak, finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte, hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir” denildi.