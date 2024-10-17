Apple'dan yeni rekor: Gelmiş geçmiş...

Teknoloji devi Apple, hisse senedi fiyatlarında yaşanan rekor yükselişle piyasa değerini 3,6 trilyon dolara çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Salı günü yüzde 2,7'lik bir artışla 237,49 doları gören Apple hisseleri, yapay zeka odaklı iPhone 16'nın piyasaya sürülmesinin ardından başlayan yükseliş trendini sürdürüyor.Apple hisseleri, tam üç ay aradan sonra ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 16 Temmuz'da kaydedilen 234,82 dolarlık rekor kapanış fiyatını aşmaya hazırlanan hisseler, şu anda 231,78 dolardan işlem görüyor.GELMİŞ GEÇMİŞ EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDUApple'ın piyasa değeri ise 3,61 trilyon dolara ulaşarak halka açık bir şirket tarafından kaydedilen en yüksek değerleme rekorunu kırdı.Bu rekor, şirketin temmuz ayında elde ettiği önceki rekoru da geride bıraktı.YÜKSELİŞİN NEDENLERİApple hisselerindeki bu yükselişin tek bir nedeni yok. Genel olarak büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde bir rallinin yaşanmadığı bir dönemde, Apple'ın bu başarısı dikkat çekici.Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi trilyon dolarlık şirketlerin hisseleri düşüş yaşarken, Apple'ın yükselişi iPhone 16'ya yönelik olumlu beklentilere bağlanıyor.