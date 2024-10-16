Diyarbakır’da terör propagandası yapan 15 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da 13 Ekim'de DEM Parti tarafından yapılmak istenen miting ile ilgili açıklamalar sırasında terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilmişti.Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 13 Ekim’de ise 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Diyarbakır Valiliği, kentte 13 Ekim'de düzenlenmek istenen izinsiz mitinge ilişkin, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.Açıklamada, 8 şüphelinin yakalanma çalışmalarının devam ettiği, Diyarbakır'ın huzurunu bozmak isteyenlere kesinlikle müsamaha göstermeyecekleri kaydedildi.