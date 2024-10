Gazze'de tarihin en ciddi kıtlığı! Katil İsrail her noktayı bombalıyor

Katil İsrail ordusu, çadır, ev, hastane demeden Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı her noktayı bombalıyor. 12 gündür kuşatılan Gazze'nin kuzeyinde tam bir felaket yaşanıyor. Hareket eden her şey hedef alınıyor. Açlık krizi giderek derinleşirken Gazze hükümeti, acilen "güvenli koridor" açılmasını istedi.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ndeki barbarlığını artırarak sürdürüyor. Son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çok sayıda bölgesine düzenlediği saldırılarda 65 kişi daha hayatını kaybetti. Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin sığındığı bir eve düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenleyen İsrail'in 12 gündür kuşattığı ve yoğun bir şekilde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise tam bir felaket yaşanıyor. Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları engelliyor.Ambulans ve kurtarma ekiplerinin yaralılara ulaşmasına izin verilmiyor. İsrail ordusunun gıda, su, yakıt, ilaç dahil hiçbir şeyin girişine izin vermediği bölgede açlık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Ambulans ve kurtarma ekiplerinin yaralılara ulaşmasına izin verilmiyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin benzeri görülmemiş bir durumdan geçtiği ve acilen gerçek anlamda 'güvenli bir koridor' açılması gerektiği belirtildi.Açıklamada, 'Gazze Şeridi'nin kuzey kesimi, işgalci İsrail'in saldırıları ve kuşatması nedeniyle felaket ve benzeri görülmemiş bir durumdan geçiyor. Sağlık sistemini yaşanan bu felaket durumdan kurtarmak için derhal ve gerçek anlamda güvenli bir koridor açılması talebinde bulunuyoruz' ifadelerine yer verildi.İsrail'in 2 yıldır sıkı abluka uyguladığı ve sadece 4 askeri kontrol noktasından giriş çıkışa izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti sakinleri ise hem ekonomik hem de psikolojik açıdan çöküş yaşıyor.Nakliyeci Ahmed Nebil, 'Bazı günler, Nablus'tan çıkmak için yaklaşık 3 saat bu kuyruklarda bekliyoruz. Abluka nedeniyle ekonomik durum çok kötüye gidiyor. Maddi kaybımızın yanında bedenen ve ruhen yorulduk' dedi. Nablus'ta işsizliğin ise yüzde 60'a ulaştığı kaydedildi.ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in açıkça uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Sanders, X sosyal medya hesabından The Washington Post gazetesinin 'ABD'den İsrail'e, Gazze'deki insani durum iyileşmezse silah sevkiyatını durduracağına ilişkin uyarı mektubu' konulu haberini paylaşarak, Biden'a çağrı yaptı. Sanders, 'Ancak Başkan Biden hemen şimdi harekete geçmeli' dedi.FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol, '16 Ekim Dünya Gıda Günü' vesilesiyle yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gıda krizine dikkat çekti.Bechdol, 'Gazze Şeridi'nde gıda güvenliğindeki keskin bozulma nedeniyle, 5. aşama yani 'felaket/kıtlık' düzeyinde akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısında şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek sayılara ulaştık. Gazze'deki raporlama tarihimizdeki en ciddi gıda krizidir' dedi