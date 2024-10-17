İstanbul'da akrabaların borç kavgası: 1 ölü

Esenler'de bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği kuzeni Adem Savaş'a ateş ederek ölümüne sebep oldu. Saldırgan kuzen kısa sürede yakalandı.

İstanbul'da kuzenler arasındaki borç kavgası kanlı bitti.Esenler ilçesine bağlı Gazi Emir Sokak'ta bir araçta oturan kuzenler Adem Savaş ile Mahmut Dağcı arasında eski bir borç meselesi açıldı.Alacak verecek hesabı yapmaya başlayan gençler tartışmaya başladı.Otomobilden inen iki kuzen yolda da tartışmaya devam etti.Tartışma sırasında Mahmut Dağcı, yanında bulunan silahla Adem Savaş'a ateş etti.Başından ve vücudundan vurulan Savaş ağır yaralandı.Silahı ateşleyen Mahmut Dağcı olay yerinden kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Adem Savaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olaydan sonra kaçan Mahmut Dağcı, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.