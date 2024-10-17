İstanbul'da binlerce liralık hırsızlık yapmışlardı: Tutuklandı

Güvenlik güçleri suç ve suçluya geçit vermiyor.Ümraniye ilçesi, Yunus Sokak'ta oturan İ.G.'nin evine 1 Eylül günü girerek içinde, binlerce liralık ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar için düğmeye basıldı.Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Hırsızların görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.Görüntülerde, motosiklet kullanan kişinin olay yerine geldiği, başındaki kaskla yüzünü gizleyen kişinin hırsızlık yapılan eve doğru yöneldiği görüldü.Saat 11.08'de eve girdiği tespit edilen şüphelinin saat 11.38'de elindeki poşetle dışarı çıktığı belirlendi.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kimliğini tespit ettiği şüpheliler Ergin H. (41) ile Adnan Ö.'yü (42) gözaltına aldı.Şüphelilerden Ergin H.'nin daha önceden 7, Adnan Ö.'nün ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.