Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi.İçerisinde yabancı turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.