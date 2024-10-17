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Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Afyonkarahisar'da turist kafilesini taşıyan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Ekleme: 17.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:26 / Editör: Edin Uslu
Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İçerisinde yabancı turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulansla birlikte kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi.

Turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi: 1'i ağır 20 yaralı