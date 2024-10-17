Dünyanın en pahalı maddesi: Cep telefonlarında kullanılacak

'Endohedral Fullerene' adı verilen bu yeni materyal, gram başına tam 106 milyon sterlin, yani yaklaşık 4.7 milyar TL değerinde. Dünyanın en pahalı maddesi olarak kabul edilen bu buluş, büyük ses getirdi.Endohedral fullerene'nin en dikkat çeken özelliği, atomik saatler için kullanılması. Günümüzdeki atomik saatler genellikle oldukça büyük boyutlarda ve bir odanın tamamını kaplayacak kadar yer kaplıyor. Ancak bu yeni madde sayesinde, bilim insanları bu saatleri cep telefonlarına sığdırmayı hedefliyor.Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu küçük boyutlu atomik saatler, zamanı inanılmaz bir hassasiyetle ölçebilecek. Bu da başta navigasyon sistemleri olmak üzere birçok teknolojiyi geliştirecek.Endohedral fullerene'nin en önemli kullanım alanlarından biri, sürücüsüz araçlar olacak. Şu an kullanılan GPS​ sistemleri, birkaç metreye kadar doğruluk sağlıyor. Ancak bu, otonom araçlar için yeterince güvenli değil. Bilim insanları, bu yeni teknoloji sayesinde, GPS doğruluğunu milimetrelere indirebileceklerini söylüyorlar. Bu da sürücüsüz araçların en zorlu yol koşullarında bile sorunsuz çalışmasını sağlayacak.Özellikle GPS sinyallerinin zayıf olduğu tüneller veya kapalı alanlarda, atomik saatlerin devreye girmesiyle, sürücüsüz araçların daha güvenli bir şekilde hareket etmesi mümkün olacak.Endohedral fullerene'nin getireceği bu devrimsel yenilikler, henüz günlük hayatımıza tam olarak entegre değil. Bilim insanları bu teknolojiyi daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cep telefonlarına entegre edilecek atomik saatler, belki birkaç yıl içinde hayatımıza girebilir. Ancak, bu gelişme hayata geçtiğinde, navigasyon ve yer tespiti gibi alanlarda köklü değişiklikler olacak.