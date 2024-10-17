Bakan Yerlikaya'dan Sivas'taki depremlerle ilgili açıklama

Sivas'taki peş peşe depremlere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Sivas'taki peş peşe depremlere ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:Sivas'ta 4️⃣.7️⃣ ve on dakika arayla 4️⃣.1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.